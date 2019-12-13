Пожар на складе в Чертанове потушен, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Первые сообщения о пожаре поступили около полудня, три часа спустя огонь был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, еще через 40 минут, в 15:49, потушен.

В ликвидации огня участвовали более 220 человек и порядка семи десятков единиц техники, в том числе и два пожарных вертолета.

При взрыве баллона с газом — отбросило ударной волной с лестницы — пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали с переломом голени.

В настоящее время спасатели устраняют последствия пожара.