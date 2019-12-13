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13 декабря 201916:43

Набиуллина: не уверена, птица ли я вообще

EPA

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке.

Как передает телеканал "Россия 24", так глава Центробанка РФ ответила на вопрос журналистки о том, какой птицей она себя считает ястребом и голубем, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

​​Данные термины на финансовом языке применяются при указании на приверженность госслужащего той или иной кредитно-денежной политики. "Ястребами" именуют тех, кто выступает за жесткую линию и высокие ставки, "голубями", напротив, тех, кто ратует за мягкую политику и снижение ставок.

Отвечая на вопрос по оценке нейтральной ставки, Набиуллина проинформировала общественность о том, что ЦБР сохраняет ее на уровне 6-7%.

Что касается ипотеки, то по прогнозу Центробанка, ее рост будет оставаться высокой, хотя, как подчеркнула глава Банка России, есть потенциал для снижения в декабре ипотечных ставок до 7-8%.

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