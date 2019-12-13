Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны. В городе он намерен посетить объединение "КамАЗ". Российский лидер выступит на торжественном митинге, который посвящен 50-летию автозавода. Также президент пообщается с работниками предприятия.

В планах Владимира Путина знакомство с новыми производственными линиями компании. В их числе заводы по производству каркасов кабин и двигателей. Главе государства, как ожидается, покажут грузовик нового семейства "КамАЗ 54901" с кабиной К5, а также грузовой автомобиль "КамАЗ 2020".

Кроме посещения завода Владимир Путин проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также в планах российского лидера рабочая встреча с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и генеральным директором "КамАЗа" Сергеем Когогиным.



За 50 лет существования легендарный грузовик зарекомендовал себя как надежное транспортное средство даже на самой капризной дороге, которое не боится ни грязи, ни песка.