Чемпионат мира. Российские гандболистки поспорят за бронзу с норвежками

На женском чемпионате мира по гандболу, который проходит в Японии, завершился второй полуфинал между сборными Испании и Норвегии. Испанские гандболистки обыграли соперниц со счетом 28:22 и впервые в истории вышли в финал турнира.

Таким образом, в матче за третье место россиянки сразятся с норвежками, а испанки в финале встретятся с представительницами Нидерландов, которые оказались сильней нашей команды со счетом 33:32.

Финал и матч за бронзовые медали состоятся 15 декабря. Победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.