Путин поздравил Джонсона с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.

"Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Парламентские выборы состоялись в Великобритании 12 декабря. По предварительным данным, Консервативная партия получила 364 места в нижней палате из в 650. Сегодня глава партии Борис Джонсон был принят королевой Елизаветой II и получил разрешение на формирование нового состава британского кабинета министров.

По словам Джонсона, убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit. Он также сообщил, что Великобритания выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года без каких-либо "но", "если" или "может быть".

Лидер проигравших выборы лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что вскоре покинет свой пост. "Я останусь здесь (как лидер лейбористов) пока не будет избран тот, кто меня сменит", — заявил он.

При этом Корбин раскритиковал СМИ за их "отвратительное" обращение с ним и его командой во время предвыборной кампании, передает "Интерфакс".