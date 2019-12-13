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13 декабря 201917:19

У Госдумы появится собственная медаль

Global Look Press

В Государственной думе России учредили медаль, которая будет являться высшим ведомственным знаком отличия.

Как передает "Интерфакс", об этом говорится в проекте постановления, опубликованного в базе законодательной деятельности нижней палаты отечественного парламента.

Согласно описанию, медаль представляет собой на лицевой стороне изображение современного здания Государственной думы, на оборотной —изображение Таврического дворца, в котором заседала Госдума в 1906 году.

В документе разъясняется, что медалью будут награждаться россияне за вклад в развитие парламентаризма и иностранцы – за укрепление отношений с РФ и развитие межпарламентского сотрудничества.

Отмечается, что награждаемый не может занимать должность депутата Госдумы или регионального собрания, быть членом Совета Федерации. Предполагается, что в год подобная награда может быть вручена не более, чем пяти кандидатам. Планируется, что медаль будет вручаться 27 апреля, в День российского парламентаризма.

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