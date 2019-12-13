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13 декабря 201917:59 Людмила Клыженко

Неуклюжее представление: у США амбициозные планы по использованию новой ракеты

Неуклюжее представление: у США амбициозные планы по использованию новой ракеты

Испытания неядерной ракеты средней дальности еще раз подтверждают, что Штаты начали разработки запрещенного оружия задолго до выхода из ДРСМД. Так новости из Вашингтона прокомментировали в комитете Совета Федерации по международным делам. Впрочем, такой точки зрения придерживаются многие. 

Вот как это произошло: база ВВС Вандерберг, США. Сперва всю зону, прилегающую к ней, объявили закрытой для судоходства, затем последовал пуск, после чего в Пентагоне отчитались об успехе, что новая ракета успешно преодолела расстояние в 240 километров. Глава Пентагона в своем Twitter подал эту историю, как прорыв:

"Сегодня Управление стратегических возможностей ВВС США успешно провело испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляю совместную команду правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за девять месяцев. Подготовка к испытаниям началась после того, как США приостановили свое участие в ДРСМД. Обычно на планирование и проведение таких испытаний уходит 24 месяца. Новое достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические проблемы национальной безопасности.

Пентагон все же делает хорошую мину при плохой игре. Из ДРСМД Штаты вышли еще в августе. При этом, по информации российского Министерства обороны, работы над созданием новых ракет средней и меньшей дальности по факту начались еще в 2017-м на заводе Raytheon в городе Тусан. Там увеличили численность персонала сразу на две тысячи человек и модернизировали производственные мощности. А этот новый запуск лишь еще раз подтверждает – ДРСМД был разрушен по инициативе Вашингтона — так утренние новости прокомментировали в Кремле.

"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США, к нашему сожалению", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С этой точкой зрения согласны и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила: "Прошу обратить внимание. США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они уже с февраля начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки. США заранее продумали выход из ДРСМД".

Причем планы по использованию новой ракеты у Штатов самые амбициозные — разместить эти снаряды на американских базах в странах Евросоюза. Об этом в открытую говорят в Пентагоне.

"Можно вспомнить о том, что они разместили в Румынии, теперь размещают в Польше комплексы противоракетной обороны, пусковые стаканы, в которые можно загрузить не только противоракеты, но и крылатые ракеты большой дальности "Томагавки". На кораблях, которые заходят в Черное море,  так они и стоят в тех же самых пусковых стаканах", — прокомментировал ситуацию военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.


Смущает то, что американские военные скрывают тактико-технические характеристики новой ракеты. О ней известно, что она есть, что гипотетически способна преодолеть расстояние более пятисот километров и, предположительно, способна набрать скорость до пяти махов.

Такая таинственность порождает подозрения у американского экспертного сообщества. По информации издания Drive, многим наблюдателям эта ракета показалась похожей на другую — Castor 4B, известную минимум с 1991 года. Она давно применяется в американской космической программе и задействована в системе противоракетной обороны. Иначе говоря, разработка может быть и вообще не является новой, просто американским властям перед выборами нужно было показать избирателям что-то яркое.

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