"Обогатитель" Абызова Тян скрылся за границей

Руководитель московского офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, руководивший, по версии следствия, нелегальными финансовыми операциями, скрылся за границей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал на заседании Басманного суда следователь, сообщив, что Тян, узнав о возбуждении уголовного дела, пересек российско-белорусскую границу и скрылся в неизвестном направлении.

Следователь также сообщил, что московский офис в бытность Михаила Абызова министром, вел нелегальную работу по его "обогащению".

Басманный суд 13 декабря рассматривает ходатайство об аресте Екатерины Заяц, которую следствие называет бухгалтером неформального столичного офиса. Женщина обвиняется в мошенничестве и участии в преступном сообществе, главарем которого называют Абызова.

Выступая на суде Заяц рассказала, что при обыске добровольно отдала всю аппаратуру и не собирается скрываться от правосудия, с которым, по ее словам, она готова сотрудничать. Обвиняемая попросила назначить ей домашний арест, а не отправку в следственный изолятор.

26 марта 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел против Абызова по статьям "мошенничество" и "организация преступного сообщества". Ему предъявлены обвинение в хищении четырех миллиардов рублей у новосибирских компаний "Сибирская энергетическая компания" и "Региональные электрические сети", после чего, по версии следствия, деньги были выведены за границу.

Абызов и его счета были арестованы.Позднее Мосгорсуд снял запрет на арест активов бывшего министра.