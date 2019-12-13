Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На дистанции 10 км он финишировал третьим, отстав от лидера норвежца Йоханнеса Бе на 14,6 секунд. Представитель Норвегии занял первое место с результатом 25 минут 07,8 секунды.

Француз Симон Детье стал вторым (+7,8 секунды). Еще один россиянин Матвей Елисеев оказался четвертым (+20,6 секунды).

Ранее в Хохфильцене россиянка Светлана Миронова финишировала с третьим результатом дня в спринтерской гонке на 7,5 км.