Зеленский на телеканале "Россия 1". Продолжение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российским журналистам.

"Я не давал интервью телеканалу "Россия 1". Это было в Париже после нормандской встречи. Там просто было много журналистов с разных стран", — сообщил он в эфире телеканала "1+1".

Что же на самом деле произошло в Париже? Смотрите 15 декабря, в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Встреча глав России, Украины, Германии и Франции состоялась 9 декабря. Стороны договорились о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения в Донбассе, о полном прекращении огня, запланировали обмен пленными.

"Главное, что мы все начали общаться ", — отметил Зеленский после переговоров с президентом РФ.

Владимир Путин при этом подчеркнул, что встреча с президентом Украины прошла хорошо и по-деловому.