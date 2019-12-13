Президент дал поручения, касающиеся сферы здравоохранения

Обеспечить поэтапный переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля — соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Переход возможен при условии готовности медицинских организаций, а также надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения. Таким образом, Правительству России и властям регионов предстоит обеспечить совершенствование документооборота в сфере здравоохранения, при этом предусмотрев снижение нагрузки на медицинские организации, которая связана с заполнением медицинской документации и отчетности.

Владимир Путин также поручил Минтруду и Минздраву до конца марта 2020 года завершить разработку профессиональных стандартов по специальностям, которые требуют среднего медицинского образования. Ответственными за это являются министры Вероника Скворцова и Максим Топилин.

Глава государства поручил раз в полгода докладывать ему о принимаемых мерах по обеспечению медицинских работников служебным жильем, в том числе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Отчета по этому вопросу Владимир Путин ожидает до 1 марта 2020 года.

В числе поручений президент распорядился выделить на период до 2024 года включительно не менее 550 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов России должно составлять 90 и 10 процентов соответственно.

Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению регионами России частным клиникам доступа к единой государственной информационной системе, в которую вносятся сведения об оказанной гражданам медицинской помощи.

Российский лидер также поручил направить предложения по повышению доступности и качества медицинской помощи в регионах на проработку в правительство.