Зарубежные конкуренты незаконно копируют российское оружие, заявили в "Ростехе"

За последние 17 лет зарубежные компании свыше 500 раз незаконно копировали российские оружейные разработки, рассказал руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный.

Например, Китай запустил в производство копии российских истребителей компании "Сухой", авиадвигатели, зенитный ракетно-пушечные комплекс "Панцирь-С1", переносные ЗРК и много другое, сообщает агентство ТАСС.

Ливадный уточнил, что отечественные специалисты за рубежом выявляют случая подобного воровства, но ничего сделать с этим не могут, так как в других странах не зарегистрированы российские патенты.

В качестве примера представитель "Ростеха" привел американскую компанию Raytheon и британскую BAE Systems, который не бояться раскрывать свою интеллектуальную собственность. Они зарегистрировали за рубежом более 5 тысяч патентов.