Рождаемость, ипотека, моногорода: Путин пообщался с камазовцами

Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться.

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность в ходе общения с рабочими завода двигателей автомобильного концерна "КамАЗ".

Глава государства также рассказал собравшимся о том, что необходимо снижать ставку по ипотеке, но искусственно это делать опасно, поскольку, по его словам, ипотечная ставка связана с конкретными экономическими условиями и в первую очередь с инфляцией.

Президент отметил, что в ближайшие три фонд поддержки моногородов получит 5,5 миллиардов рублей, подчеркнув, что данную приоритетную программу планируется возобновить в первом квартале 2020 года.

Владимир Путин осмотрел завод двигателей, а также производство по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей, открытый на базе "КамАЗа".

Руководитель страны сообщил, что готов рассмотреть возможность открытия дополнительных учреждений образования, которые могли бы готовить кадры для "КамАЗа", напомнив, что недалеко от Набережных Челнов, например, в Казани, есть учебные заведения с высоким качеством образования.