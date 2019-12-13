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13 декабря 201918:15

"В голову": екатеринбургский убийца двух девушек рассказал подробности преступления

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Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге Алексей Александров расстрелял их в темноте, воспользовавшись заранее при обретенными очками ночного видения. Это следует из его показаний, которые в пятницу обнародовал СКР.

"Из рюкзака была извлечена винтовка, разгрузка, приведено в боевое положение, произведено развертывание, прибор ночного видения", — рассказал увлекающийся фотографией 34-летний инженер, на след которого не могли выйти на протяжении года и трех месяцев.

 

Трагедия разыгралась в ночь на 26 августа 2018 года в Уктусском лесопарке, у учебной трассы. Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова пришли сюда вечером с целью встретить рассвет, но дожила до него только Наталья.

"В голову", — признался на допросе Александров, отвечая на вопрос, куда он целился.

К нападению он готовился тщательно: собрал пневматическое ружье, купил очки ночного видения, несколько месяцев изучал местность с помощью дрона и поездок на велосипеде. Следователи не уточнили, сколько выстрелов произвел злоумышленник, но до этого появлялась информация о семи ранениях. Ксения скончалась на месте, Наталья умерла спустя пять дней в больнице, так и не придя в сознание.

Подозреваемого задержали только в начале декабря текущего года, после того как родственники погибших обратились главе СКР Александру Бастрыкину. По некоторым данным, выйти на след удалось после приобретения составных частей винтовок. После проверки на полиграфе Александров признал свою вину, в его квартире обнаружили многочисленные компоненты пневматического оружия.

Взятому под стражу может грозить вплоть до пожизненного заключения, однако не исключено, что он уйдет от ответственности, — состоит на учете у психиатра. Вменяемый мотив отсутствует: Александров, по собственному признанию, просто хотел убить человека, персона не имела значения.

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