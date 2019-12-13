Дорожные камеры значительно снизили аварийность в Москве

Количество ДТП в Москве снизилось с 2010 года на 23 процента благодаря использованию камер на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех", согласно аналитике компании "ГЛОНАСС-БДД" (совместное предприятие Госкорпорации "Ростех" и АО "ГЛОНАСС"), Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер.

В числе эффектов от этой работы — снижение числа учетных ДТП на 23 процента с 2010 года при том, что количество автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 миллиона единиц.

При этом в зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75 процентов, отмечается в сообщении пресс-службы.

В компании также отметили, что сейчас статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу.

"Данные за 10 месяцев 2019 года свидетельствуют, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно", — пояснили в корпорации "Ростех".

Там также добавили, что формально камера, установленная несколько месяцев или лет назад, уже не влияет на статистику нарушений. При этом ее польза остается очевидной, так как она продолжает выполнять профилактическую функцию.

"Нельзя забывать и тот момент, что дорожные камеры существенно влияют на статистику автомобильных краж и угонов. В Москве этот показатель за девять лет снизился в четыре раза", — отметил генеральный директор "ГЛОНАСС-БДД" Максим Нечеухин.