Пожар на складе в Чертанове локализован, но потушить пламя пока не удается

Крупный пожар в Москве: в черный смог погрузился юг столицы, клубы дыма видны за километры. В пробках встало все Варшавское шоссе. Несколько часов горит склад по производству экокожи и тканей для мебели. Огонь на площади в семь тысяч квадратных метров локализован. Пожарные, по последним данным, ликвидировали возгорание на отдельных участках, но полностью потушить его пока не удалось. Существует угроза взрыва баллонов с красками. С огнем борются больше сотни пожарных. К тушению привлекли и два вертолета. Один из пожарных пострадал.

Пожар на юге Москвы локализован, но сотрудники МЧС продолжают бороться с возгоранием. Его площадь составляет семь тысяч квадратных метров. Также известно об обрушении кровли и стен складского помещения.

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе начался в полдень. Общая площадь помещений — 30 тысяч квадратных метров. Сначала была информация о небольшом возгорании на 200 метрах, но огонь распространялся очень стремительно. Площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, потом удвоилась.

В тушении участвовало более 130 пожарных, 42 единицы техники, два вертолета Московского авиационного центра. 70 тонн специальной жидкости было сброшено на ангары.

Во время пожара сдетонировали бочки с красками. В результате одного из взрывов пострадал сотрудник МЧС. С ранением голени его доставили в больницу.

На место происшествия прибыл замглавы МЧС России. К горящему складу был направлен пожарный поезд. Из помещений эвакуировали около 40 человек.

Движение на юге Москвы затруднено, сотрудники экстренных служб перекрыли некоторые улицы в целях безопасности. Причины возникновения пожара, а также виновные будут установлены позже.