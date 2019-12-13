Биатлонистка Миронова: после финиша не испытала никаких эмоций от результата

Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что не испытала никаких эмоций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где она показала третий результат. Также россиянка объяснила свой промах на стойке.

"На финише пришлось тяжело. Посмотрела на результат и не испытала в тот момент никаких эмоций. Третье место – это здорово", – приводит слова 25-летней спортсменки Sportbox.ru.

Также она ответила на вопрос, чем вызван промах во время стрельбы из положения стоя. "Это был промах на пять часов. Мыслей о том, как классно складывается гонка, не было, просто я поспешила", – добавила россиянка.

Напомним, что Миронова первой из женской сборной России заняла призовое место на этапе Кубка мира в нынешнем сезоне. В Хохфильцене она финишировала с третьим результатом дня.