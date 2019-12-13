Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций. Однако это будет временной мерой. Позже владельцы надеются найти новых инвесторов для армейской команды.

"Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба. Для себя мы это рассматриваем, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех", – цитирует Шувалова "Интерфакс".

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75% акций клуба госпокорпорации "ВЭБ.РФ".

Ранее глава красно-синих был отстранен комиссией РФС по этике от футбольной деятельности сроком на три месяца за жесткую критику в адрес судейства.