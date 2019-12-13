"Синее каление" и "бенефис" Зеленского: комментарии МИД РФ по нормандскому саммиту

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждение журналиста Дмитрия Гордона о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский довел главу МИДа Сергея Лаврова до "синего каления" на нормандском саммите в Париже.

Захарова написала на своей странице в Facebook, что Гордон, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил, как в Париже украинский глава якобы "очень жестко троллил Лаврова", предположив, что именно поэтому Лавров не появился на итоговой пресс-конференции после встречи глав "нормандской четверки". Официальный представитель МИДа отметила, что в тот момент, когда Зеленский доводил главу ведомства до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон. Это действительно так, поскольку после саммита в Париже Лавров вылетел в Штаты, где встретился с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Встречу "нормандской четверки" в Париже прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, российская делегация на саммите не ставила заоблачных целей, потому решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных, сообщает ТАСС.

Руденко отметил, что главной задачей украинской делегации была попытка вскрыть минский комплекс мер и попробовать изменить порядок действий, который там обозначается. По словам замминистра иностранных дел, задача России была совершенно противоположной, и Москве удалось добиться главного — подтверждения со стороны Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям.

Андрей Руденко рассказал, что дискуссии на саммите в Париже порой проходили на повышенных тонах. Он привел пример, согласно которому во время встречи была идея переработать документ, согласованный в сентябре. Благодаря твердости президента России Владимира Путина, это удалось предотвратить.



Заместитель министра отметил, что говорить точно о сроке проведения следующей встречи пока рано. Это связано с тем, что уже бывали случаи, когда намечались даты встреч, а потом отменялись. По словам Руденко, развитие данной истории будет во многом зависеть и от ситуации внутри Украины, и от итогов парижского "бенефиса" Зеленского.