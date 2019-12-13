Александр Логинов: ход не мой, но гонка получилась

Российский биатлонист Александр Логинов остался доволен спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, в которой он занял третье место. По мнению спортсмена, у него появился прогресс по сравнению с первым этапом.

"У меня получилось держать дистанционную скорость намного дольше, чем на первом этапе. Это для меня очень важно. Естественно, это не мой ход, но все же считаю, что гонка получилась", – цитирует российского биатлониста РИА Новости.

Напомним, что Александр Логинов финишировал с третьим результатом дня в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Австрии.