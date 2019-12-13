Горящий питерский ангар обрушился на площади 2,2 тысячи квадратов

Площадь обрушения в горящем ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга составила 2,2 тысячи квадратных метров.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по северной столице.

Отмечается, что ангаре хранятся автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и другая продукция. Сообщается, что в ликвидации мощного пожара участвуют более 170 спасателей и 40 единиц техники, в том числе специальный поезд, а также химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха для выяснения уровня содержания вредных веществ.