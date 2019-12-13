Путин назвал главное событие 2020 года

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает РИА Новости, глава государства подчеркнул, что нынешний год был "трудовым".

Говоря о заводе, Путин вспомнил, что в 90-х "КамАЗ" находился не в самом лучшем экономическом состоянии и сравнил его возрождение со сказочной птицей Феникс, восставшей из пепла (в 1993 году на предприятии был масштабный пожар, уничтоживший завод по производству двигателей).

Беседуя с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым и генеральным директором "КамАЗа" Сергеем Когогиным, президент отметил, что в настоящее время предприятие приобрело совершенно другие, качественные очертания, добавив, что, например, сейчас на заводе производят беспилотный транспорт.