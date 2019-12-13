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13 декабря 201920:03

Каабак провел первую успешную операцию после возвращения

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак рассказал о первой операции по пересадке почки ребенку, проведенной им после возвращения. По его словам, она прошла успешно.

Каабак сообщил, что у ребенка операция была повторной. Первую трансплантацию ему сделали восемь лет назад в возрасте полутора лет, тогда донором для него стала мама. Сегодня, 13 декабря, несовершеннолетнему удалили старый трансплантат, а также пересадили почку от посмертного донора, который скончался в ночь с 12 на 13 декабря в одной из московских больниц. По словами Михаила Каабака, операция была сложной и сопровождалась большой кровопотерей, но она прошла успешно, сообщает РИА Новости.

По словам трансплантолога, реабилитация ребенка продлится на протяжении около двух недель. Врач отметил, что почка уже прижилась.


Новость об увольнении Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей вызвала большой резонанс, поскольку это единственный врач в России, который проводит операции по пересадке почек грудным детям, чей вес менее десяти килограммов. Глава Минздрава встретилась с трансплантологом, а результатом встречи стало его возвращение в медицинский центр.

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