Британия проголосовала за Джонсона и Brexit: премьер не скрывает эйфории

Важнейшая победа тори со времен Тэтчер, крупнейшее за 85 лет поражение лейбористов и рекордное количество женщин-депутатов: Британия поддержала партию премьера на всеобщих парламентских выборах, а значит, подтвердила желание расстаться-таки с Евросоюзом. Причем, как можно быстрее. Спешат сегодня все, кто связан Brexit. Джонсон успел не только заскочить к королеве (на этот раз в качестве рискнувшего всем и победившего лидера), но и начать формировать новое правительство. Победившего премьера поздравили Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо, а Ангела Меркель заявила, что "снимает шляпу" перед решительностью британского коллеги.

Борис Джонсон получил сегодня одобрение королевы Елизаветы II, которая подтвердила его полномочия главы кабинета министров. В радостной суете он позабыл попрощаться с караульным гвардейцем в Букингемском дворце. Быстро исправив оплошность, он, не сбавляя темпа, бросился в свою резиденцию премьер-министра. За дверью его поджидали сотрудники аппарата правительства. Они встречали его аплодисментами.

В этой резиденции на Даунинг-стрит Джонсону предстоит провести ближайшие 5лет, если, конечно, не случится ничего чрезвычайного. Убедительная победа Консервативной партии на этих выборах — это огромный кредит, выданный, прежде всего, под обещание осуществить Brexit.

"Сделаем Brexit!" — призывал Джонсон в ходе предвыборной кампании. Теперь на его трибуне победителя новый девиз — "Народное правительство". Сейчас он и в самом деле представляет большинство. 365 депутатских мандатов позволяют ему проводить в парламенте собственную политику.

"Я положу конец всему этому абсурду и проведу Brexit вовремя 31 января. Никаких "если", никаких "но" и никаких "может быть". Мы покинет Евросоюз и вернем контроль над нашими законами, границами и миграционной системой", — заявил Борис Джонсон.

Лидеры Евросоюза требуют от Джонсона, чтобы он как можно скорее принял законы, необходимые для того, чтобы приступить к Brexit.

"Я поздравляю Бориса Джонсона с победой. Однако мы рассчитываем как можно скорее утвердить соглашение. Временные рамки очень сжаты. Очень важно упомянуть, что Великобритания покинет Евросоюз, но наше партнерство будет продолжено", — сообщила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Как сложатся дальнейшие отношения с Евросоюзом неизвестно, но у проскочившего полосу невезения премьер-министра сейчас конфетно-целовальный период. Победу он разделяет вместе со своей подругой Кэрри Саймондс и их питомцем по кличке Дилан, что в переводе с валлийского означает "добиваться успеха".

- Будет ли свадьба? Когда подарите своей девушке бриллиант?

- Очень хороший вопрос! Думаю, что скоро.

У оппонентов Джонсона сейчас почти траурные настроения. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение. С такими слабыми результатами они не сталкивались со времен Второй мировой войны. Понурый лидер партии намерен покинуть свой пост, как только ему будет найдена замена.

"После такого сокрушительного поражения многие люди ожидают, что я сразу покину свой пост. Но я был избран главой этой партии и просто так не уйду. Я останусь до тех пор, пока на это место не будет выбран новый кандидат", — подчеркнул Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании.

Корбин боялся рисковать и пытался усидеть на двух стульях, не говоря о Brexit ни "да", ни "нет". Многих аналитиков подводила картинка массовых манифестаций против выхода из Евросоюза. Реальную картину показали выборы.

"Результат показывает, что это голосование было исключительно по Brexit. Впечатляет большинство, которое получил Джонсон. Такого не было со времен Маргарет Тэтчер. Теперь можно уверенно говорить о том, что Brexit будет осуществлен", — считает политолог Маркус Пападопулос.

К правительственной резиденции уже подтянулась группа поддержки из числа активных сторонников Brexit.

- Вы считаете, Бориса Джонсона уже не остановить?

- Теперь уже нет. Мы идем правильным путем. В битве за Британию мы опять победили. Прощай Евросоюз!

Заместителя Корбина Джона Макдональда атаковали на избирательном участке, называя его террористом.

Несмотря на проигранные выборы и эйфорию в лагере консерваторов, противники Джонсона не складывают руки и проводят акции протеста. Реальной силы у оппозиции сейчас нет. Унизительное поражение потерпела лидер партии либерал-демократов Джо Свинсон, которая обещала отменить Brexit в случае прихода к власти. Она проиграла в своем округе представителю шотландских националистов. Это поражение вызвало бурную реакцию у лидера национальной партии Шотландии Николы Стерджен.

Шотландские националисты в результате выборов укрепили свое положение в британском парламенте. Стерджен заявила, что намерена обратиться к Лондону с требованием разрешить повторный референдум о независимости Шотландии.

"Правительство игнорировало народ Шотландии больше трех лет. Борису Джонсона пора начать нас слушать. К сожалению, я вынуждена признать, что у него появилось право провести Brexit в Англии. Но у него нет никакого права забирать Шотландию из Евросоюза", — заявила Никола Стерджен, первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии.

Поток новостей за последние сутки подорвал силы британских журналистов. Те, кто мерзнет в ожидании интервью на улице, согреваются при помощи упражнений. Утомленный многочасовым марафоном ведущий одного из телеканалов не сдержал эмоций, не зная, что он по-прежнему в эфире.

Но сага о Brexit еще далека от завершения: впереди сложные и долгие переговоры о новом соглашении между Великобританией и ЕС.