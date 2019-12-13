Мощный пожар на юге Москвы: первые версии

В Москве расследуют причины мощного пожара на складе текстильного производства. Пламя бушевало на площади 7 тысяч квадратных метров, взрывались емкости с горючим и краской, при обрушении перекрытий пострадал пожарный. Убытки оцениваются в сотни миллионов рублей. И все это могло случиться из-за неисправной проводки. Но есть и другие версии — состояние бывших заводских цехов давно вызывало вопросы.

Гигантский столб дыма от пожара на Варшавском шоссе сегодня накрыл едва ли не половину Москвы. Огонь бушевал на площади в 7 тысяч квадратных метров. И если бы не усилия десятков пожарных расчетов, пламя могло перекинуться на жилые дома.

- Сейчас только что взрыв был, рвануло, все сваливают оттуда! Там, похоже баллоны какие-то, чего-то взрывается, один пострадавший из пожарных!

"Во время интенсивного горения пожар сопровождался взрывами легковоспламеняющихся жидкостей. На тушении работают 42 единицы техники, 130 человек личного состава, два пожарных вертолета", — сообщил Сергей Желтов, врио начальника ГУ МЧС России по Москве.

Горели цеха бывшего завода автотракторной электроаппаратуры. По словам местных жителей, никакого производства здесь нет много лет.

- Здесь сделали автотехцентры, мотосервисы, автозапчасти. Здесь, можно сказать, одни складские помещения, — рассказывает местный житель Виктор Новиков.

- В этих ангарах была хотя бы противопожарная сигнализация?

- Конечно нет! О какой сигнализации речь может идти, она никогда не устанавливалась! Надо эти гадюшники ломать, чтобы здесь ничего не было!

"Все сгорело полностью: типографское оборудование, печатные станки, вспомогательное оборудование. Полностью типография сгорела, бизнес завершился", — сокрушается арендатор Роман Вольтеров.

Очевидцы говорят, что все стремительно начало развиваться после того, как на крышу одного из цехов поднялась бригада рабочих с газовыми горелками.

- Что они делали с крышей?

- Рубероид клали, горелки горели. Вчера начали, сегодня вот так закончили!

"Вроде попала искра в соседний цех. А из соседнего цеха перекинулось к нам и на всю территорию", — объясняет арендатор Роман Вольтеров.

Первым полыхнул склад тканей — тюки были уложены почти до потолка. Дознавателям еще предстоит выявить нарушения, однако уже очевидно, что автоматическая система тушения либо не работала, либо ее вообще не было.

Самый главный вопрос, как огонь мог за такое короткое время распространиться на тысячи квадратных метров. Очевидцы утверждают, что заводские цеха, сдаваемые в аренду, давно обветшали и могли не иметь современных и исправно работающих противопожарных систем. Кроме того, ни один из опрошенных журналистами собеседников не смог припомнить момента срабатывания систем пожаротушения внутри помещений.

Однако арендодателей и след простыл: по словам охранников, начальники эвакуировались первыми еще днем.

- Здесь нет никого.

- Ни директора, ни замдиректора? У них все горит, а их никого нет? Как такое может быть? Правда, что работы производились на крыше с огнем?

- Про огонь не знаю, а крышу ремонтировали.

Лишь через пять часов после начала пожара огонь удалось обуздать. Чудом обошлось без жертв. Убытки исчисляются сотнями миллионов.

Поразительно, но завод автотракторной электроаппаратуры благополучно существует до сих пор. Проводит собрания акционеров, торгует недвижимостью на миллиарды рублей, распоряжается участками столичной земли, ведет бизнес. Правда, все это только на бумаге.