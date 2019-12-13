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13 декабря 201921:08 Леонид Муравьев

"Лошадку слушаю": нижегородцу грозит от 3 до 7 лет за истязание соседей конским ржанием

"Лошадку слушаю": нижегородцу грозит от 3 до 7 лет за истязание соседей конским ржанием

В Нижнем Новгороде впервые в России арестован злоумышленник, изводивший своих соседей. Делал он это изощренно — включал на полную громкость запись конского ржания. Жители дома долго увещевали нарушителя спокойствия, а затем обратились в полицию. Теперь мужчине грозит реальный срок — от трех до семи лет за решеткой. 

Впервые за два года за дверью тихо... Соседи до сих пор не могут привыкнуть к тишине в подъезде, ведь один из жителей несколько лет издевался над всем домом, а делал это весьма изощренно. Оружием психологического воздействия 46-летний житель Нижнего Новгорода выбрал не перфоратор или громкую музыку, а запись конского ржания. Теперь ему самому не до смеха — под конвоем Юрия Кондратьева повели в суд, пока избирать меру пресечения — следствие только началось. А ведь еще несколько дней назад он верил в свою безнаказанность...

— А что у вас за звуки?

— А вы как думаете?

— Не можем понять...

— Лошадку слушаю! Что здесь непонятного?

Слушал "лошадку" Юрий и днем, и ночью, тем самым лишил покоя и сна всех вокруг. Так он мстил соседям сверху, чьи дети, по его мнению, слишком сильно топали. 

Соседи Юрия неоднократно вызывали сотрудников полиции, но добиться от него соблюдения закона о тишине так и не смогли. В общей сложности на Юрия Кондратьева было написано более восьмидесяти заявлений. Несколько раз чересчур громкого жильца штрафовали за нарушение режима тишины, но он не унимался — конь за его дверью продолжал ржать еще громче. Сам виновник оправдывает свои действия следующим образом:

— Ничего не случилось — я у себя дома слушаю музыку. Если их не устраивает громкость этой музыки, то пусть вызывают санэпидемстанцию, делают замер уровня шума, как это положено, обращаются в суд, и судья будет принимать решение.

И вот накануне в дом на улице Березовская снова приехали сотрудники полиции и задержали Юрия Кондратьева. Сейчас его обвиняют по весьма тяжкой статье — истязание.

— С апреля 2018 года по настоящее время обвиняемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома", — рассказала сотрудник ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Елена Петрина.

Потерпевшими признаны все жители подъезда, а это более пятидесяти человек. Согласно уголовному кодексу, не важно, каким было истязание, физическим или психологическим. Наказание будет весьма суровым — от трех до семи лет лишения свободы.

В настоящее время нарушитель общественного спокойствия сменил родной дом на казенный. Здесь, в СИЗО, он проведет как минимум два месяца — такое решение накануне принял суд. На время следствия его побоялись отпускать домой, к тому же нужно оценить его психическое состояние. По словам надзирателей, в камере Юрий Кондратьев ведет себя тихо — ведь здесь его соседи уже не такие терпеливые, какими были жильца родного дома.

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