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13 декабря 201922:20

В Красноярске показали медали чемпионата России по фигурному катанию

krskstate.ru

В пятницу, 13 декабря, организаторы чемпионата России по фигурному катанию показали, как будут выглядеть награды, за которые побороться сильнейшие фигуристы со всей страны.

Первенство страны пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. На нем будут разыграны 18 медалей в четырех категориях – в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Медали изготовлены из ювелирных сплавов. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края, предварительный слой покрытия каждой медали выполнен из палладия. Основное покрытие золотых и бронзовых медалей – тонкий слой золота 585 пробы, для покрытия серебряных использовался родий – драгоценный металл платиновой группы.

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