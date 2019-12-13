Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова объявила о временной приостановке профессиональной карьеры. Спортсменка не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира.

На прошлой неделе уроженка Ижевска заняла шестое место в финале Гран-при: по итогам короткой и произвольной программ 17-летняя спортсменка получила 79,60 и 125,63 балла соответственно.

Напомним, Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире. На ее счету также серебряная медаль в командных соревнованиях, а также победа на чемпионате мира 2019 года. Помимо этого, золото и серебро чемпионатов Европы.