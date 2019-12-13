Боксер Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

В главном поединке вечера бокса во Владикавказе российский боксер, экс-чемпион мира во втором среднем весе Федор Чудинов победил француза камерунского происхождения Хассана Н'Дама Н'Жикама.

В 12-раундовом бою россиянин одержал победу по очкам – 120-108, 120-108, 119-109. Таким образом, Чудинов завоевал титул чемпиона WBA Gold. Для 32-летнего боксера эта победа стала 22-й (15 – нокаутом), также на его счету два поражения.