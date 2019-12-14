Родственникам погибших фронтовиков вручили их награды

Командующий войсками Центрального военного округа передал документы к неврученным наградам родственникам погибших фронтовиков. Церемония прошла в приемной президента в Екатеринбурге.

Удостоверение к ордену Славы 3 степени получил брат Николая Баранникова. Красноармеец пулеметным огнем уничтожил 30 солдат противника. Умер от ран.

А дочь командира саперного взвода Александра Усова получила наградные листы к ордену Красной звезды и ордену Отечественной войны первой степени. Усов воевал на Белорусском фронте и погиб в 1944 году, передает телеканал "Россия 24".