Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами. Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн".

Причем доступ теперь имеют только те сотрудники администрации, которые назначены самим президентом. Ограничили и круг тех, кто получает стенограммы этих разговоров, передает телеканал "Россия 24".

Дело по импичменту Трампа спровоцировал именно его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы пытался надавить на своего коллегу, чтобы тот начал расследование против Джо Байдена — конкурента Трампа на предстоящих выборах.