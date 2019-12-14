США и Китай согласовали первую часть торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Об этом Дональд Трамп написал у себя в "Твиттере". Соглашение предусматривает отмену новых пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.

В министерстве коммерции США пояснили, что утвердить удалось девять пунктов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки американской сельхозтехники и других товаров.

Трамп также пообещал немедленно приступить ко второй фазе торговой сделки, сообщает телеканал "Россия 24".