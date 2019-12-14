Новое правительство Финляндии: 12 женщин и 7 мужчин

Санна Марин стала новым премьером Суоми. В принципе, женщинами-премьерами и даже президентами Финляндию не удивишь. Но, во-первых, Марин — самая молодая из них. Во-вторых, и во главе всех остальных партий правительственной коалиции — тоже только женщины. В-третьих, даже в Финляндии еще не было главы правительства, который выросла бы в однополой семье,- пусть сама новая премьер растит ребёнка с мужем-мужчиной (кстати, в декретном отпуске находится именно он).

Выражение "горячие финские парни" теряет актуальность. И речь не о зимних заплывах в Балтийском море. Правительство Финляндской Республики теперь выглядит так.

Во главе — Санна Марин. Премьер-министру — 34 года, но в ее резюме уже — заместитель председателя Социал-демократической партии, министр транспорта, депутат Эдускунты, то есть финского парламента.

Представить Финляндию премьер уже успела на саммите ЕС, где свежему лицу были рады — на общем фото новенькую поставили в первый ряд. Стиля Марин придерживается классического. Предпочитает черные костюмы и скромный макияж. Но это только на работе.

Вот она платье с глубоким вырезом на приеме в честь независимости Финляндии. А вот — на частной вечеринке с гражданским мужем. У политика есть Instagram, где она подробно рассказывает о своих буднях. Нередко в нем появляется и двухлетняя дочка Эмма. Санна берет ее с собой на заседания парламента.

"Лично я никогда не думала о своем возрасте или поле. Я убеждена, что главная причина, по которой я попала в политику, — это доверие финского народа на выборах", — говорит Санна Марин.

Главой правительства Санна стала в результате кризиса — предыдущий премьер Анти Ринне не справился с забастовками почтальонов и ушел в отставку. Теперь Марин во главе коалиции из пяти женщин — все партии, что формируют правительство, возглавляет прекрасный пол. Ли Андерсон, Мария Охисало, Катри Кулмуни, Анна-Майя Хенрикссон уже получили министерские портфели. Мужчины-парламентарии вынуждены уступить дорогу.

"Они могут в сауну вместе ходить. Раньше это были мужчины вместе в сауне. Многие политические вопросы мы решаем в сауне. Теперь мы – мужчины — на улице", — сказал Киммо Кильюнен, член Социал-демократической партии.

Оказалось, про сауну однопартиец главы правительства не шутит. Отправляемся на этаж "С". Дальше дверей нас не пускают — хоть рабочий день давно закончен, сауна еще не остыла.

Новое правительство начинает работу 16 декабря. Из 19 министров 12 — женщины. Республика — мировой лидер в области гендерного равенства, но началось все еще в Великом княжестве Финляндском в составе Российской империи. Это было в 1906-м. А сегодня, кажется, в Финляндии не осталось чисто мужских профессий, даже в почетном карауле у дворца президента Финляндии мерзнут две девушки.

Да и сам президентский дворец женщина уже тоже занимала — Тарья Халонен, первая и пока единственная на посту главы республики. Теперь — по собственному выражению — она для нового премьера как старшая сестра. Ведь кроме прочего, они — из одной Социал-демократической партии.

- Какой бы вы могли дать совет?

- Не думаю, что она нуждается в нем, но я могу сказать, что для нее я не мать, конечно, но что-то вроде старшей сестры. Я всегда помогаю, не дожидаясь просьбы, говорю ей, что она способная и у нее все получится. Главное — быть собой и делать то, что умеешь, — отметила Халоненю

Тарья Халонен возглавляла страну 12 лет и стала самым популярным президентом — рейтинг одобрения ее деятельности достигал 88%. Сегодня на внешнеполитической арене руководитель слабого пола для Финляндии — преимущество, считает госпожа президент. "На меня обращали внимание больше потому, что я женщина. И теперь премьер министр находится в такой же ситуации. Мы уже видели, как ее тепло принимали на саммите ЕС", — сказала Халонен.

Девушек, которые заступают на службу, обсуждают и напротив президентского дворца, на рыбном рынке. В ассортименте — лосось, окунь, форель, судак. Рыбаки надеются, что новому премьеру тоже будет что предложить стране. "Мы должны довериться ей. Она будет лучше предшественника", — говорят они.

Но не все мужчины согласны. Есть и те, кто считают, что права слабого пола в стране соблюдаются слишком хорошо. Ююсу Ерно — из организации "Мужское равноправие". В ней уже больше тысячи участников.

"Очевидны двойные стандарты. Когда у нас было предыдущее правительство, в котором было больше мужчин, многие возмущались. А теперь все наоборот, но те же самые люди молчат, они счастливы. Но самое главное – это, конечно, не пол, а политика, которую новые министры будут проводить", — считает Ерно.

Поэтому такая смена караула в руководстве страны финнам в отличие от всего мира удивительной не показалась. В финской сауне, как и русской бане, все равны.