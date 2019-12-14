Как Т-34: "Армата" стала венцом танкостроения

Танк Т-34 — легенда Великой Отечественной войны. Простой в сборке и надежный в бою. К 80-летию этой машины собкор "Вестей в субботу" побыл в краю металлургов, двигателестроителей и оружейников.

Этот рев двигателей, как и 80 лет назад, не спутать ни с каким другим танком. Грозный и непобедимый Т-34 все такой изворотливый.

Машина с 1945 года до сих пор на ходу, постоянный участник Парада Победы. Правда, такие маневры только на полигоне.

Но 80 лет назад дизельный двигатель В2 был лучшим в своем роде. Экономный, неприхотливый и мощный — 500 лошадей, скорость — до 50 километров в час.

Немцы про "тридцатьчетверку" говорили: это танк, в который можно стрелять, но нельзя подбить. Снаряды отлетали рикошетом.

"Благодаря реализации наклонных лобовых, бортовых, кормовых листов корпуса и башни, установленных под рациональными углами наклона, противотанковые орудия не могли пробить броню Т-34 с дистанции более 500 метров", — отметил Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения корпорации "Уралвагонзавод".

Создали легендарную машину, полную ноу-хау, в Харькове еще до войны. В годы Великой Отечественной производство эвакуировали в Нижний Тагил.

Битва за Сталинград, Орел, Днепр начиналась также и в цехах крупнейшего танкового завода. И почти сразу пошли на рекорд — каждые полчаса с конвейера сходила "тридцатьчетверка", за сутки — целый эшелон. Увеличили производительность за счет упрощения танка. Оставили только самое необходимое.

"Разные фары, прожекторы. Это все считалось уже ненужным. Потому что для боя нужна машина, которая может ездить, стрелять", — пояснил Станислав Шульпин, научный сотрудник музейного комплекса "Уралвагонзавода".

Танк создавался максимально простым, чтобы в случае чего отремонтировать машину можно было в полевых условиях.

Один из последних танков, сошедших с конвейера "Уралвагонзавода". Этот памятник открыли в честь трудового и боевого подвига. На монумент машина зашла своим ходом. Спустя некоторое время возникла необходимость перенести машину на другой постамент, и тогда рабочие просто заправил топливо, залили масло, зарядили аккумуляторы, и почти после 40-летнего простоя техника своим ходом сошла с постамента и затем даже участвовала в парадах Победы.

На территории бывшего Советского Союза около 400т памятников Т-34. Самый массовый танк Великой Отечественной, кстати, до сих пор находится на вооружении в ряде стран. Больше всего машин сохранилось во Вьетнаме, КНДР, Йемене. Остальные — в основном в африканских государствах: Гвинее, Республике Конго, Намибии.

"Тридцатьчетверки" хвалят и на Кубе. Год назад целый батальон танков вернули из Лаоса. Это были полноценные боевые единицы армии 1944 года выпуска.

Но венец творения тагильской школы танкостроения сейчас — это "Армата". Как и Т-34 для своего времени, это революционный технологический прорыв, повторить который или хотя бы скопировать пока никому не удается.