"Зенит" проиграл "Баварии" в матче баскетбольной Евролиги

В матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на площадке арены "Ауди Дом" в Мюнхене проиграл местной "Баварии" со счетом 69:77 (15:14, 20:23, 15:24, 19:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Владимир Лучич (17 очков), Грег Монро (12), Маодо Ло (11) и Диего Флаккадори (11), а у гостей больше всех набрали Алекс Грегори Рэнфро и Тим Абромайтис – 18 и 13 очков соответственно.

"Бавария" прервала серию из трех поражений и с пятью победами в 13 играх Евролиги занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший десятое поражение в турнире, расположился на 18-й строчке.

В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги петербуржцы во вторник, 17 декабря, примут израильский "Маккаби Тель-Авив", а баварцы на следующий день на выезде сыграют с соотечественниками из берлинской "Альбы".