Лыжница Федулова завоевала золото Сурдлимпийских игр в гонке на пять км

Российская лыжница Анна Федулова завоевала золотую медаль в гонке на пять километров на XIX зимних Сурдлимпийских играх, которые проходят на севере Италии. 41-летняя спортсменка стала 11-кратной чемпионкой Сурдлимпийских игр.

Второй место заняла еще одна россиянка Любовь Мишарина, а замкнула тройку лидеров представительница Украины Елизавета Ноприенко.

В мужской гонке на десять километров первенствовал украинец Дмитрий Мажаиев, вторым стал россиянин Владимир Майоров, его соотечественник Максим Ковалев – третий.