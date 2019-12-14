Аргентинский форвард Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины, форвард китайского футбольного клуба "Хебей Чайна Форчун" Эсекьель Лавесси объявил о завершении профессиональной карьеры в конце года.

"Это было удивительное время. Годы тренировок, уникальных моментов, которые навсегда останутся в моем сердце, – написал Лавесси в Instagram. – Я всегда буду благодарен тем, кто был рядом со мной на всем протяжении этого путешествия. С большой грустью прощаюсь с удивительным этапом своей жизни. Я был очень счастлив".

Напомним, до переезда в Китай Лавесси выступал за французский "Пари Сен-Жермен", а также итальянские "Дженоа" и "Наполи". С парижанами аргентинец четырежды выиграл чемпионат Франции. На его счету 51 матч, девять голов и 11 результативных передач за сборную Аргентины.