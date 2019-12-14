Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе

На сайте аукционного дома Sotheby's сообщается, что легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (более 11 миллионов рублей). Имя нового владельца не сообщается.

Культовый аксессуар достался Леннону в 1966 году при подготовке к роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну".

Лот аукционному дому предоставил бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг, передает РИА Новости. По его словам, очки попали к нему летом 1968 года. Леннон оставил эти очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее.