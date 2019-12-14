В российский музей передана уникальная скрипка, изъятая у контрабандистов

Фонд Нижегородского музея-заповедника пополнился скрипкой, изготовленной по модели Страдивари. Инструмент был изъят у контрабандистов. Сама по себе церемония передачи культурной ценности — нетривиальное событие для региона в целом и музея в частности.

Сейчас скрипка, изготовленная по лекалам Страдивари, обретает свой новый дом. Но как и у любого произведения искусства, путь до признания ее культурной ценностью был тернист.

"Скрипка была обнаружена сотрудниками оренбургской таможни у пассажира поезда Бишкек-Москва в конце января 2007 года. У таможенников возникли обоснованные предположения об отнесении музыкального инструмента к культурным ценностям", — говорит Елена Сигова, начальник отдела по связям с общественностью Приволжского таможенного управления.

Многочисленные экспертизы и анализы установили: скрипку изготовили по модели Страдивари в последней четверти XIX века в Германии. Тут стоит пояснить: прославленные династии скрипичных лютьеров — Амати, Страдивари и Гварнери из поколения в поколение передавали традиции непревзойденного мастерства.

Многие считают, что в начале XIX века их удивительное мастерство и волшебная тайна Страдивари были утеряны. Но этот экземпляр доказывает обратное.

"По стоимости ничего не могу сказать, потому что стоимость не оценивалась. Наши эксперты аттестованы на то, чтобы определять, является ли объект культурной ценностью или не является", — говорит Галина Адельшина, начальник отдела по сохранению культурных ценностей управления министерства культуры РФ по ПФО.

Для Нижегородского музея-заповедника передача скрипки станет третьей передачей культурных ценностей от управления Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу.

"Чем больше мы сможем рассказать и показать людям, тем лучше наше подрастающее поколение поймет, какой гигантский путь прошли наши предки", — считает Юрий Филиппов, генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Любой инструмент, будь то Страдивари или самая дешевая фабричная копия, имеет собственный голос. К сожалению, эта скрипка пока лишена своего. Впереди уникальный и сложный процесс реставрации.

"Это займет продолжительное время, потому что много чего нужно будет восстанавливать", — говорит эксперт по реставрационным работам Иван Фадеев струнно-смычковых музыкальных инструментов.

Теперь скрипка будет находиться в одном из самых известных музеев Приволжского федерального округа. После реставрации она займёт самое почётное место в экспозиции среди других выдающихся культурных ценностей.