В Южно-Сахалинске стартовал горнолыжный фестиваль "Вьюжный"

В Южно-Сахалинске стартовал первый на Дальнем Востоке горнолыжный фестиваль. Он называется "Вьюжный", продлится неделю.

Начало — многообещающее. Сегодня открылся сноупарк, а завтра начнет работу гастрономический фестиваль. Также в программе "Вьюжного" массовый костюмированный спуск, танцевальный флэшмоб, битва снежками и вечеринка в честь открытия горнолыжного сезона, передает "Россия 24".

Площадка для любителей экстрима построена по просьбам жителей региона, под контролем руководства Сахалинской области.