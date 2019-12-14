Британский актер Колин Ферт разводится спустя 22 года брака

Представитель Колина Ферта сообщил, что брак 59-летнего британского актера распался спустя 22 года, передает РИА Новости.

Пару лет назад супруга актера Ливия Джуджолли призналась, что у нее был роман с журналистом Марко Бранкаччиа. Это случилось в трудный для пары период: Ливия и Колин расставались на какое-то время в надежде разрешить семейные проблемы. Спустя время пара снова сошлась, но бывший любовник Ливии начал терроризировать семью. Ферт был вынужден написать заявление в полицию. Казалось, что Колин и Ливия преодолели проблемы. Они вместе посещали мероприятия, выходили в свет и всячески поддерживали друг друга.

И вот представители пары сделали заявление: "Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Он просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет".

У пары двое общих сыновей.