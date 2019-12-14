Тренер "Зенита" Плаза: старались навязать борьбу "Баварии", но она была сильнее

Главный тренер петербургского "Зенита" Жоан Плаза поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против "Баварии" (69:77).

"Возможно, нам нужно найти причину такого плохого процента попаданий с трехочковой линии, сегодня у нас не полетело, – приводит слова Плазы пресс-служба "Зенита". – Причем, знаете, я помню только один "плохой" бросок, остальные были подготовленные. Одна из причин, почему мы проиграли – это то, как мы начали третью четверть. В любом случае, это не отговорки, "Бавария" победила, потому что заслужила это. Мы знаем, как тяжело выиграть здесь, в Мюнхене. Мы весь матч старались навязать им борьбу, но соперник был лучше", – подытожил наставник петербуржцев.

Напомним, "Бавария" прервала серию из трех поражений и с пятью победами в 13 играх Евролиги занимает 15-е место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший десятое поражение в турнире, расположился на 18-й строчке.

В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги петербуржцы во вторник, 17 декабря, примут израильский "Маккаби Тель-Авив", а баварцы на следующий день на выезде сыграют с соотечественниками из берлинской "Альбы".