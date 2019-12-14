"Колорадо" – "Нью-Джерси". Ничушкин забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды "Нью-Джерси Дэвилз".

Ничушкин сделал счет 2:0 на восьмой минуте второго периода. Ему ассистировал Марк Барберио.

Для 24-летнего уроженца Челябинска эта шайба стала шестой в последних десяти играх. Теперь на его счету 10 (6+4) очков в 27 встречах сезона и 84 (29+55) очка в 251 матче лиги.