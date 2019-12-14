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14 декабря 201906:40

В американском городе ввели режим ЧС из-за кибератаки

В американском городе ввели режим ЧС из-за кибератаки

Мэр американского Нового Орлеана объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.

По словам градоначальника, компьютерные системы, которые используют городские службы, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей, правда, не уточнила, какие именно службы пострадали. В целях предосторожности многие серверы были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты из американских спецслужб.

В августе газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что в текущем году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Властям некоторых из них пришлось выплатить преступникам деньги, сообщает ТАСС.

В марте 2018 года власти США впервые открыто обвинили правительство России в организации серии кибератак. В администрации Белого дома утверждали, что в течение как минимум двух лет нападениям российских хакеров подвергались объекты энергетической инфраструктуры. При этом не говорилось ни слова о том, что именно заставило связать Москву с действиями хакеров.

Ранее в Вашингтоне воздерживались от прямых указаний на государства, стоящие за кибератаками, так как США сами ведут аналогичные операции за рубежом.

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