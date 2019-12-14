Автобус, ехавший на Ивановскую ярмарку, столкнулся с грузовиком

В Ивановской области столкнулись грузовик и автобус, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло утром в субботу на трассе Иваново — Ярославль возле деревни Буньково. В автобусе находились 23 человека — пассажиры, следовавшие на текстильную ярмарку в Иваново.

В результате ДТП погиб водитель грузовика. На пассажирском месте в грузовике находился мальчик десяти лет, которого в момент столкновения с автобусом выбросило из кабины. По предварительным данным, жизнь ребенка вне опасности, он доставлен в больницу для обследования. Водитель автобуса также получил травмы — деформировавшейся кабиной ему зажало ноги.

По предварительной версии, авария произошла после того, как автобус занесло на обледеневшем участке дороги. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-53.