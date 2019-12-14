Джулиан Ассанж расскажет суду о слежке в посольстве Эквадора

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду о слежке, которую за ним вели сотрудники охранной фирмы во время пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании. Как пояснил РИА Новости адвокат Аитор Мартинез, суд пройдет 20 декабря. Сейчас Ассанж отбывает срок в 11 месяцев в британской тюрьме по обвинению в нарушении условий выхода под залог, поэтому свои показания он даст с помощью видеоконференции. По словам Мартинеза, судья Национальной палаты Испании прибудет в Вестминстерский суд, а Ассанж останется в тюрьме.

Как рассчитывает адвокат, показания Ассанжа докажут работу охранной фирмы Undercover Global в интересах разведки США. Создатель Wikileaks, считает юрист, является жертвой заговора.

"Британское правосудие должно будет задуматься о целесообразности экстрадиции господина Ассанжа в США", — сказал Мартинез.

Власти США предъявили Ассанжу обвинения в десятках нарушений закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что Ассанж может провести в тюрьме остаток жизни.