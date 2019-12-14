UFC утвердил бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Абсолютный бойцовский чемпионат официально подтвердил поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Он состоится 18 апреля в Бруклине и станет главным событием вечера на турнире UFC 249.

Перед очной встречей бойцы одержали по 12 побед подряд. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.

Соперники могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы Нурмагомедова. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Все они потерпели неудачу из-за травм спортсменов.