КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

Северная Корея провела крупное испытание на космодроме Сохэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на академию оборонных наук страны. В сообщении не уточняется, какое именно испытание проведено, однако указывается, что оно направлено на "поднятие потенциала" стратегического ядерного сдерживания КНДР.

Испытание, названное "крупным событием" и носящее "крайне важный характер", проведено в ночь с пятницы на субботу и длилось семь минут (с 22.41 по 22.48 по местному времени). Ранее 8 декабря северокорейские СМИ сообщили о проведении испытаний на космодроме Сохэ. Предположительно, речь шла о ракетном двигателе. Это первый подобный тест с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.

После появления этих сообщений президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что лидер КНДР Ким Чен Ын может "потерять все", если предпримет враждебные действия.