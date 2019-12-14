Метеорологи рассказали, что ждет Россию

В субботу Гидрометцентр сообщил о потеплении, которое принесут в европейскую часть России атлантические циклоны. В целом, температура воздуха превысит декабрьскую норму и будет соответствовать ноябрю. В субботу в Москве ожидается от минус двух до плюс двух градусов. Небольшие осадки приведут к гололедице, пишет РИА Новости.

До утра воскресенья в Москве, а по области — до понедельника, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра до 10 метров в секунду.

Резкое потепление помимо столичного региона сильно скажется на жителях Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Вместо мороза за минус тридцать там будет минус 10-15.

На юге России потепление вызовет дождь и туманы. В Краснодарском крае и Крыму — до плюс 14-15. На Северном Кавказе - от трех до восьми градусов тепла.