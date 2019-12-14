Коньки. Россияне выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

На четвертом этапе Куба мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, мужская сборная России завоевала золотые медали в командной гонке преследования. Эта победа позволила россиянам занять первое место в общем зачете турнира.

За российскую команду выступили Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков. Они показали лучший результат дня – 3 минуты 42,939 секунды. Вторыми стали японские конькобежцы (3.42,999). Тройку лучших замкнули представители Канады (3.44,876).

В нынешнем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. Россияне набрали после трех этапов 312 очков. Японцы идут вторыми с 302 баллами. Канадцы стали третьими, имея в активе 290 очков.